Brüssel sieht bei Thema Fake News Handlungsbedarf

Handlungsbedarf sieht man in Brüssel noch in Bezug auf themenbezogene Werbung, von der ebenfalls Desinformationskampagnen ausgehen könnten. Twitter und Google waren hier in Sachen Transparenz und Offenlegung säumig. Außerdem sollten die Unternehmen mehr mit Forschern und Faktencheckern in den Mitgliedsstaaten kooperieren, so der Appell.