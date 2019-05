Lenker nach Fahrerflucht ausgeforscht

In Bad Hofgastein verständigten Zeugen am Freitag nach einem Unfall die Polizei. . An der Unfallstelle konnten nur ein beschädigtes Verkehrszeichen sowie Autoteile vorgefunden werden. Der Beschuldigte, ein 20-jähriger Pongauer konnte ausgeforscht und in der Wohnung eines Freundes angetroffen werden.