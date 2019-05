Elfmal auf Ehefrau eingestochen: Vier Jahre Haft

Die Attacke ereignete sich der Anklage zufolge in der Nacht auf den 22. Oktober 2018 im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares im Bezirk Krems-Land. Der 50-Jährige soll der Frau mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 17 Zentimetern zweimal in den Hals, zumindest achtmal in die Brust sowie einmal in den Oberbauch gestochen haben. Es blieb laut Staatsanwalt nur deshalb beim Mordversuch, weil das Opfer „massive Gegenwehr leistete“, den Mann in die Hand biss und um Hilfe schrie.