Armbrust-Drama: In seinem Kopf steckten 2 Pfeile

Der mysteriöse Fund von fünf Leichen in Deutschland wirft weiter unzählige Fragen auf. Fest steht bisher nur, dass ein Mann und zwei Frauen am Wochenende in einer Pension in bayrischen Passau durch Pfeile einer Armbrust in Herz und Hals getötet wurden. Auch im Kopf des Mannes steckten zwei Pfeile. Zwei weitere Frauenleichen wurden dann am Montag in Wittingen in Niedersachsen gefunden. Alle Toten waren Mitglieder in einer Ritterturnier-Liga. Und: Eine Spur führt nach Österreich.