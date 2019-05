Armbrust-Mord: Tote lagen Hand in Hand im Bett

Der rätselhafte Fund von drei Leichen am Wochenende in einer Pension im bayrischen Passau wirft mehr Fragen auf, als die Ermittler derzeit beantworten können. Wie lokale Medien berichten, lagen zwei der Toten Hand in Hand auf dem Bett des Gästezimmers - Körper und Köpfe waren mit Pfeilen übersät. Der dritte Leichnam lag in einer Blutlache am Boden. Ein Geschoss aus einer Armbrust hatte die Brust durchbohrt.