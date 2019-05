Hollywoodlegende Doris Day ist tot!

Die Hollywoodschauspielerin Doris Day ist im Alter von 97 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Carmel-by-the Sea an einer Lungenentzündung verstorben. Das berichteten US-Medien am Montag. Day feierte ihre größten Filmerfolge in den sechziger Jahren, sie war auch als Sängerin erfolgreich. Ende der 50er-Jahre erhielt Day für „Bettgeflüster“ eine Oscarnominierung.