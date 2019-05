Eine Frau, ein Kind: Trotz Drama das große Glück

Ständige Infekte als Prophezeihung

Also kämpften sie beide, Mutter und Tochter. In der 37. Woche, am 22.März 2017, wurde Johanna im SMZ-Ost per Kaiserschnitt entbunden, sie wog nur 1500 Gramm, zwei Monate musste sie danach in der Neonatologie des Krankenhauses bleiben, „ich war in dieser Zeit fast dauernd bei ihr“; und dann „dieser wunderbare Augenblick - endlich konnte ich sie mit nachhause nehmen.“ Die Prophezeiungen der Ärzte - das Mädchen würde ständig an Infekten leiden - trafen nicht ein: „Im Gegenteil, ich sah Johanna mit jedem Tag stärker werden.“ Die Pflege der Kleinen, sie immerzu im Auge zu behalten, auf jeden Laut von ihr zu achten - ist das nicht manchmal sehr belastend? „Nein, denn sie schenkt mir so viel Freude.“ Unproblematisch sei das Mädchen, so brav, so lustig: „Am meisten mag Johanna, wenn ich ihr Märchen vorlese, wir mit Puppen und Stofftieren spielen - oder klassische Musik anhören.“