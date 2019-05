Steirische Parade-Firmen konnten Gewinn steigern

Umsatzmilliarde geknackt

Auch der in Leoben beheimatete Leiterplattenhersteller AT&S blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Der Konzerngewinn stieg von 56,5 auf 86,9 Millionen Euro, beim Umsatz wurde erstmals die Marke von einer Milliarde Euro geknackt (rund zwei Drittel davon werden in Amerika erwirtschaftet). Mittelfristig strebt das börsennotierte Unternehmen mit etwa 1500 Mitarbeitern in der Steiermark einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro an.