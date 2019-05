Die Marktlücke mit dem Nachfüll-Service

Nicht nur die „Kleinen“ recyceln: Auch die Drogeriekette DM testet derzeit in 24 Filialen österreichweit eigene „Nachfüll-Stationen“ für Wasch- und Geschirrspülmittel: „Unsere Kunden haben unser neues Angebot interessiert aufgenommen“, so Geschäftsführerin Petra Gruber, die das Modell auch in Anif, Eugendorf, Wals und Zell am See testet.