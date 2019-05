Neuer EU-Vertrag? Kurz sorgt für großes Medienecho

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sorgt mit seiner Forderung einer Neuverhandlung des EU-Vertrages für großes internationales Medienecho. „Seine Kommentare sind besonders wichtig, weil er im Europäischen Rat, der den nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission ernennen muss, einen ungewöhnlichen strategischen Platz einnimmt“, schreibt etwa die europäische Ausgabe der US-Zeitung „Politico“. Kurz spreche zudem an, was in Brüssel wirklich gebraucht werde, nämlich ein „Generationenwechsel an der Spitze“.