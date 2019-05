SPÖ sagt in Oberösterreich FPÖ Kampf um Platz 2 an

Aus Tief herausgefunden

In zahlreichen Umfragen zuvor schnitt die SPÖ erheblich schlechter ab – oft mit Werten unter jenen des Wahldebakels von 2015 mit 18,37 Prozent. Die FPÖ hingegen kratzte zwischenzeitlich sogar an der 30-Prozent-Marke. Für die Trendwende hat Gerstorfer folgende Erklärung: „Das Thema Migration ist nicht mehr so wichtig. Die FPÖ hat an Glaubwürdigkeit verloren, wir dazu gewonnen!“ Gerstorfer betont, dass die Umfrage vor der Aufregung um das Rattengedicht des Braunauer FP-Vizebürgermeisters erhoben wurde.