Trump: „Amerika muss das Rennen um 5G gewinnen!“

Die USA wollen den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G zügig vorantreiben und von Dezember an so viele Frequenzen versteigern wie nie zuvor. Diese dann dritte Auktion von 5G-Frequenzen in den USA werde die größte in der Geschichte des Landes, sagte der Chef der Kommunikationsbehörde FCC, Ajit Pai.