Energie Steiermark freut sich über Rekordergebnis

Die Energie Steiermark wird aber auch der Rolle als einer der größten Impulsgeber für die heimische Wirtschaft gerecht: Das Unternehmen hat 163 Millionen Euro in die Erzeugung grüner Energie und in sichere Netze investiert, der überwiegende Anteil der Aufträge ging an steirische Firmen. Im Fokus standen vor allem die Erweiterung des Windparks Freiländeralm, das Murkraftwerk Graz, der Ausbau des rund 34.000 (!) Kilometer langen Strom- und Gasnetzes.