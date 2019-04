Fridays for Future: Villacher Schüler sammeln Müll

Schüler demonstrieren am Freitag in Villach

Gesagt, getan: Am Freitag wollen die Jugendlichen im Anschluss an die Demo Müll sammeln. Treffpunkt ist um 12 Uhr im Stadtpark. Von dort aus geht es durch die Stadt in Richtung Congress Center. Bei der Draulände wird die Sammelaktion gestartet: Beide Seiten der Drau sollen flussaufwärts gesäubert werden.