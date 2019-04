Samsung Galaxy Buds: Kleine Stöpsel, aber oho?

Die Bedienung

… der Galaxy Buds erfolgt per Touch über die entsprechend berührungsempfindlichen Außenseiten der Stöpsel. Durch ein- oder mehrfaches Drücken oder Halten lassen sich so Songs pausieren, skippen oder in der Lautstärke regulieren. In der Theorie zumindest. In der Praxis ist das richtige Timing entscheidend, um statt etwa zum nächsten Song zu springen diesen nicht versehentlich zu pausieren. Das passierte im Test leider auch nach mehreren Tagen der Nutzung regelmäßig, sodass der Bedienung über das Smartphone bzw. MP3-Player letztlich der Vorzug gegeben wurde.