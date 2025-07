Bruckner Orchester: Konzert vor den Salzpyramiden

Erst zum zweiten Mal und schon Tradition: Das Bruckner Orchester zelebrierte den „Salzklang“ in der Saline Ebensee. Als Gäste traten der mexikanische Operntenor Rolando Villazón und Musicalsängerin Daniela Dett auf. Am Schluss noch eine starke Zugabe! Das Konzert wird am Sonntagabend wiederholt und ist live im Fernsehen zu sehen.