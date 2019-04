Reiter gelingt Hole-in-One in China

Das nennt man wohl einen „Auftakt nach Maß“. Der 30-jährige Berni Reiter startet sensationell in sein zweites Turnier auf der PGA Tour of China. Auf dem zweiten Loch, einem Par-3 über 157 Meter, gelang dem Pongauer ein Hole-in-One. „Natürlich freut mich das“, sagte Reiter, dem laut eigenen Aussagen „sicher schon über zehn Hole-in-Ones“ in seiner Karriere gelungen sind. Als „Belohnung“ gab es von den Turnierveranstaltern eine Urkunde...