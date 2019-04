PIN nicht geändert: Kriminelle tankten kostenlos

Billig-Sprit in sozialen Medien beworben

Die so ergaunerte Beute - über 120.000 Liter - wurde schließlich weiterverkauft. In Summe sollen die Täter damit rund 150.000 Euro verdient haben. Ihren Treibstoff bewarben sie sogar in sozialen Medien: Interessenten konnten sich zu einer verabredeten Zeit an bestimmten Tankstellen einfinden, um den gestohlenen Sprit vergleichsweise günstig zu „tanken“.