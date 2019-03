Ende des Auspendelns: AHS-Unterstufe in Hermagor

Einen Bärendienst erwiese diese AHS-Unterstufen-Klasse der Bildung, so Landtagsabgeordneter Stefan Sandriesser (SP): „Indem man einen Konkurrenzkampf um die rund 60 Unterstufenschülerinnen und Unterstufenshcüler in der Region Hermagor einleitet, zerstört man die bestehende Bildungsstruktur in der Region und senkt die Bildungsqualität drastisch ab.“ Der jüngst aufwändig umgebaute und modernst ausgestattete Schulstandort mit dem breiten Angebot sei damit nicht mehr sicher. Und das Pädagogik-Paket sehe ohnehin ab dem Schuljahr 2020/21 eine Aufteilung der Schüler in Leistungsniveaus - Standard und AHS-Standard - vor. Mit der Zusage zur AHS-Klasse in Hermagor konterkariere das Ministerium dieses Vorhaben.