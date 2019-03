Skandalnudel als Sargnagel für den Meister

Anif dominierte in Hälfte eins, ging aber zu fahrlässig mit den Chancen um. Sorda vergab einen Hochkaräter, Kapitän Zia lupfte (!) einen Elfer übers gegnerische Tor. Die Strafe folgte nach der Pause, in der der Meister ein Schatten seiner selbst war: Idrissou, einstige Skandalnudel in der deutschen Bundesliga, wurde mit einem Doppelpack binnen 114 Sekunden zum Sargnagel der Hofer-Elf. Sordas 1:3 – zuvor traf Treichl per Elfer – war nur Ergebniskosmetik.