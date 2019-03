„Dirt 2.0“: Erkämpfte Siege sind die süßesten!

Codemasters dürfte mit allen gefrustet Lernenden, auf die ersten Etappenerfolge hoffenden, ein Einsehen oder gar etwas Mitleid gehabt haben. Anders ist der Schwierigkeitsgrad des Rally-Cross Parts nicht zu erklären. So einfach gestaltet es sich, an den Konkurrenten vorbeizuziehen. Zugegeben, viel Unterstützung durch die KI erhalten diese nicht. In Anbetracht der Härte des sonstigen Rally-Alltags sind die im Rally-Cross errungenen Erfolge aber Balsam auf der Seele.