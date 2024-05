Der Reiseverkehr staut sich schon abseits der A10

Viele Autofahrer traten bereits heute den Weg in den Süden an. Die Folge: Stau auf allen Routen in Richtung Kurzurlaub. Zig Salzburger standen somit mit dem Transitverkehr in der Blechlawine. Wagten einige das Abenteuer im Stau, probierten andere wiederum von der Tauernautobahn (A10) abzufahren und wollten so den Stau umgehen. Trotz Abfahrtssperren war etwa in Puch oder Golling kein Vorankommen mehr möglich.