Spanische Schützenhilfe für die Tiroler Wirtschaft

Eviva España! Oder auf gut Deutsch: Hoch lebe Spanien. Schon bald wird es das auch in der heimischen Wirtschaft heißen. Im Zuge des Projekts „Talents for Europe“ sollen spanische Jugendliche nach Tirol geholt und in Mangelberufen ausgebildet werden. Vorrangiges Ziel ist es, den Fachkräfteengpass damit zu bekämpfen.