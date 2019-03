Wetterveränderungen: Warum wir schlecht schlafen

Wer gut schläft, kann mit gesundem Altern rechnen, diese Erkenntnis konnte wissenschaftlich bewiesen werden. „Wer unter Schlafmangel leidet, trägt demnach das Risiko zu erkranken“, so Max Domej, praktischer Arzt in Wien. Um die Notwendigkeit gesunden Schlafes bewusst zu machen, wurde der Welttag des Schlafes am 15. März ausgerufen. Schlafstörungen können durch ungünstige Umwelteinflüsse, wie Lärm, Licht oder niedrigen Luftdruck, Belastungssituationen, also quälende Gedanken oder bestimmte Substanzen wie Koffein, Alkohol ausgelöst werden. Dazu können körperliche oder psychische Erkrankungen kommen. Bestehend die Insomnie länger als einen Monat, sollte ein Arzt aufgesucht werden.