„Drogen-Pärchen“ muss mehrere Jahre hinter Gitter

Drogenhandel in ganz großem Stil! Mehr als 10 Kilo Kokain - mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Million Euro - soll ein Tiroler Koch (37) mit tatkräftiger Hilfe seine kolumbianischen Ehefrau (31) seit 2013 in Tirol in Umlauf gebracht haben. Am Montag setzte es für das Dealer-Ehepaar saftige Haftstrafen.