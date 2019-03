Totales Chaos um den freien Karfreitag auf Ämtern!

Personal muss sich Urlaub nehmen

In Mattighofen blieb am Karfreitag zwar das Amt geschlossen, das Personal musst sich aber Zeitausgleich oder Urlaub nehmen. „Diese Regelung wird wohl weiter so bleiben. Ich will den Gemeinderat noch abwarten“, meint Stadtchef Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ). Auch in Laakirchen bleibt das Gemeindeamt zu. Den Mitarbeiter werden ebenso acht Stunden Zeitguthaben abgebucht.