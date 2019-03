„Wenn die Firma zu blöd ist, ist das ihr Problem!“

„Der Status quo in der EU ist sehr stark von Männern geprägt.“ So begründet Claudia Gamon den Slogan auf einem ihrer ersten Plakate für die Europawahl, der da lautet ,So, meine Herren‘. Nicht nur, dass alle anderen Spitzenkandidaten in Österreich Männer sind, es hat auch noch nie eine Frau an der Spitze der Europäischen Kommission, des EU-Rats, der Europäischen Zentralbank oder des Europäischen Gerichtshofs gegeben, betont Gamon. „Darauf kann man ruhig hinweisen, dass wir immer noch keine 50/50-Verteilung haben - in der Politik wie im Haushalt wie bei Kinderbetreuungspflichten.“