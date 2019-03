„Gott nur als männlich zu sehen, macht ihn klein“

„Viele weibliche Gottesbilder in der Bibel“

Promoviert hat Moser im Bereich der feministischen Theologie. Auch im Bereich des Glaubens setzt sie sich für einen reflektierten Umgang mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten ein. „Was bedeutet das für uns, wenn wir hauptsächlich in männlichen Bildern von Gott sprechen? Nur in männlichen Bildern zu sprechen, würde letztlich, sagt die feministische Theologie, Gott auf Männlichkeit reduzieren, Gott klein machen, Gott nicht gerecht werden.“ Dabei, so Moser, entspreche das gar nicht unbedingt der religiösen Lehre: „Ganz schön finde ich, dass es in der Bibel viele weibliche Gottesbilder gibt. Wir finden Gott zum Beispiel als Adlermutter, die auf ihren Schwingen die Kinder zum Fliegen ermächtigt und in die Luft hebt und trägt. Oder auch als Henne, da sind dann die Flügel so ein schützendes Bild. Freiheit und Schutz. Ich glaube, das brauchen wir beides, und das ist schön, wenn das im Gottesbild auch in weiblichen Bildern präsent ist.“ In der evangelischen Kirche herrsche volle Gleichberechtigung, so Moser, aber selbst hier bestehe noch Aufholbedarf in der Frage von Frauen in Leitungsämtern.