„Die Burka ist die Unsichtbarmachung der Frau“

Jedes Jahr am 8. März wird der Weltfrauentag gefeiert. Doch: Braucht es so einen Tag in Österreich überhaupt noch? Vor welchen Herausforderungen stehen Frauen im Jahr 2019? Und wie ist es, als Frau in männerdominierten Bereichen zu arbeiten und zu wirken? Darüber hat krone.at in einer Serie zum Weltfrauentag mit spannenden Frauen aus Politik und Wirtschaft gesprochen. Zu Gast im krone.tv-Studio war Maria Rauch-Kallat, ehemalige Bundesministerin, ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat und nunmehrige Unternehmensberaterin - das vollständige Interview ist im Video zu sehen.