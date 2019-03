Das kostet Samsungs Galaxy S10+ in der Herstellung

Ab diesem Freitag ist Samsungs Galaxy S10 in Österreich erhältlich. Von den drei Varianten ist das S10 Plus die teuerste, der Einstiegspreis liegt bei 999 Euro. Doch was kostet das Smartphone-Flaggschiff in der Herstellung? Die Bastler von TechInsights haben das Gerät in seine Einzelteile zerlegt und die Kosten für diese ermittelt.