Zillertaler (51) stürzte von Garagendach auf Zaun

Am Samstag gegen 13:50 Uhr rutschte der Tuxer (51) von seinem etwa 30 Grad steilen Garagendach, wo er die Solaranlage vom Schnee befreien wollte. Er stürzte aus einer Höhe von ca. 2,5 Meter, schlug auf dem Gartenzaun darunter auf und blieb verletzt am Boden liegen. Dem Schwerverletzten gelang es mit dem Handy seine Frau zu verständigen, welche die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in das Krankenhaus Schwaz geflogen.