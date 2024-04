Lenker wich Reh aus und touchierte mehrere Bäume

Lenker und Beifahrer im Spital

Die Insassen (beide aus dem Bezirk Deutschlandsberg) wurden vom Roten Kreuz an der Unfallstelle erstversorgt. Der 22-jährige Lenker wurde im Anschluss in das LKH Deutschlandsberg gefahren, sein 21-jähriger Beifahrer wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.