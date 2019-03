So schön war der Opernball 2019

Strache in weißer Robe

Bundeskanzler Sebastian Kurz musste sich durch die Massen in die Oper quetschen. Freundin Susanne Thier an seiner Seite verzauberte in Rot. Philippa Strache, die Gattin von Vizekanzler Heinz-Christian Strache, sorgte mit der Wahl ihrer Robe für Aufsehen: Sie erschien in Weiß - einer Farbe, die eigentlich den Debütantinnen vorbehalten ist.