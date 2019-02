Elle Macpherson stürzt bei Lugner-PK von Bühne

Richard Lugners Opernballgast 2019, Elle Macpherson, will den Ball am Donnerstag genießen. Sie ist „sehr aufgeregt“, hier zu sein, sagte das ehemalige australische Supermodel bei einer Pressekonferenz in der Lugner City am Mittwoch. Wien sei wunderschön, sagte sie. Ihr Gastgeber Lugner bezeichnete die Schauspielerin als „nettesten und freundlichsten Gast, den ich je hatte“. Ein kleines Hoppala passierte am Ende: Beim Verlassen der Bühne stolperte die Beauty und stürzte zu Boden. Nach einigen Schrecksekunden rappelte sie sich aber wieder auf: „Tata ... alles okay!“