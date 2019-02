Schnelles Styling für Faule: 4 zeitsparende Tricks

Blusen-Liebe

Eine weiße Bluse peppt jedes noch so legere Outfit auf. Auch fürs Büro perfekt sind lässige Varianten des Klassikers, denn lang und gerade geschnittene Modelle laufen den kurzen, taillierten Stücken aktuell den Rang ab. Wenn‘s mal etwas legerer zugehen darf, sind süße Carmenblusen immer eine gute Alternative. Aber auch Blusen mit Stehkragen oder Blusen mit einem tiefen V-Ausschnitt bringen Abwechslung in den Look.