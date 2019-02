BMW X3 und X4 M: Die Ersten sollen die Besten sein

Schon zum Marktstart im Sommer liefert BMW die Schwestermodelle in zwei Leistungsstufen aus: Im Einstieg erzeugt das Aggregat 480 PS bei 6250/min und 600 Newtonmeter von 2600 bis 5600/min. Die obere Ausbaustufe, die in den Competition-Modellen zum Einsatz kommt, steigert die Leistung per Software auf 510 PS bei ebenfalls 6250/min, die maximal 600 Nm Drehmoment liegen hier von 2600 bis zu 5950/min an. Für dieses Leistungsniveau braucht AMG einen V8.