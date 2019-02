Aus nach 230 Jahren: Borckenstein wird zugesperrt

Gemeinde hofft auf neuen Betrieb

Was mit dem sieben Hektar großen Areal (davon sind fünf Hektar geschlossene Hallenflächen) passiert, ist offen. Dolesch und die Gemeinde wünschen sich auch weiterhin eine gewerbliche oder industrielle Nutzung. Ein Wohnprojekt komme nicht in Frage: „Wir würden uns sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Gemeinde nehmen“, sagt Dolesch am Dienstag.