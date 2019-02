„Skifahren, wie ich es liebe!“

Es gab in meiner Karriere gewisse Sachen, die mir den Spaß genommen haben und mein erstes Buch soll zeigen, was mir am Skifahren am meisten Spaß macht! Nämlich ohne Druck, spielerisch meine Schwünge durch den Pulverschnee zu ziehen.„ Denn eine Teilnahme an den olympischen Winterspielen in Sotschi war nie das große sportliche Ziel des heute 22-Jährigen, der auf der Koralpe das Skifahren erlernt hat. Ebenso wenig wie “Stangen fahren„ und Skirennen. “Natürlich habe auch ich so angefangen, aber als mein Bruder die ersten Schanzen baute, wusste ich, was mir Spaß macht.„ Wenige Jahre später war Luca im Freestyle-Weltcup angekommen und Freestyle wurde olympisch. “Niemand wusste, was in Sotschi 2014 bei der Premiere von Freestyle Skiing auf uns zukommen würde.