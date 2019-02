Online-Challenge mit Kochwasser fordert Verletzte

Allein im Loyola University Medical Center in Chicago, wo man heuer einen besonders strengen Winter erlebt, hat man in den letzten Tagen acht Patienten mit schweren Verbrühungen behandelt. Es handelt sich nicht ausschließlich um Menschen, die selbst heißes Wasser in die eisige Luft geschleudert haben, sondern auch um Pechvögel, die in der Nähe von Challenge-Teilnehmern standen.