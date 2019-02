Filialbesuch seltener: Netbanking immer beliebter

Einer Umfrage des Unternehmensberaters EY zufolge führen 49 bzw. 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ihre Bankgeschäfte mit einem Smartphone bzw. PC oder Tablet durch. Dagegen gaben 64 bzw. 55 Prozent an, seltener in einer Filiale anzurufen bzw. eine solche zu besuchen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.