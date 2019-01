„Likes“ unter Nazi-Fotos - 2 Monate bedingte Haft

Das Lachen ist der 30-Jährigen vergangen als sie vor den Geschworenen in Linz Rede und Antwort stehen muss. Unter Tränen wendet sie sich immer wieder direkt an die Laienrichter. „Heute weiß ich, dass das Humor am falschen Platz war.“ Verteidiger Manfred Arthofer: „Auch Satire ist in diesem Zusammenhang nicht lustig.“