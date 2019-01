Digitale Revolution in der Medizin

Eine vernünftige Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht die Behandlung von Patienten nicht nur in Kliniken und Ordinationen, sondern auch in entlegenen Regionen ohne Mediziner in der Nähe, zu Hause am Unfallort oder in Katastrophengebieten. Bei schwierigen Fällen kann eine medizinische Einbeziehung von Spezialisten mittels Telekonferenz erfolgen. Der ärztliche Rat aus der Distanz ist in vielen Ländern aufgrund geografischer Gegebenheiten längst Standard oder hilft, einen Ärztemangel zu kompensieren. In der Schweiz bieten Unternehmen bereits Telemedizin bzw. Beratungsservice mit Video-Ärzten rund um die Uhr, Rezepte für Halsweh, Rückenschmerzen etc. werden gleich elektronisch ausgestellt. „Bei uns ist Telemedizin etwa in Bereitschaftsdiensten gebräuchlich. Für eine Ausweitung auf diesem Sektor brauchen Ärzte jedoch mehr Rechtssicherheit, die Klärung von Haftungsfragen sowie die Entwicklung eines Honorarsystems“, erklärt Dr. Karl Forstner, Präsident der Ärztekammer Salzburg.