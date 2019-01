Keine GIS nötig: HP bringt 65-Zoll-Gaming-Monitor!

Wichtige Zielgruppe: Gamer

Dass Gamer eine wichtige Zielgruppe für die PC-Industrie sind, sieht man bei HP nicht nur am 65-Zoll-Monitor, sondern auch an anderen Ankündigungen. So hat man mit dem Omen 15 ein Gaming-Notebook mit extrem schneller Reaktionszeit angekündigt. Sein Full-HD-Bildschirm bietet 240 Hertz, und mit Nvidias neuer RTX-2070-Grafik sollte dafür auch genug Power vorhanden sein.