Elektro-Müll: Steiermark startet Reparatur-Prämie

Etwa 24 Kilogramm Elektro- und Elektronikschrott fallen jährlich in der Steiermark pro Person an. Vieles davon landet zu früh am Müll, weil der Schaden noch behoben werden könnte. Seit Jahresbeginn wird daher die fachgerechte Reparatur von Elektro-Haushaltsgeräten und Kommunikationselektronik vom Land mit bis zu 100 Euro gefördert.