Rosenkranz: „Nur herumlabern wollen wir nicht“

Alexander Van der Bellen warnte bei seinem Neujahrsauftritt vor Rechtspopulisten. Wie fanden Sie das?

Ob er sich selbst etwas Gutes tut in seiner Form der Amtsausübung, weiß ich nicht. Er muss eben ein Lager bedienen, das so etwas hören will. Der Bundespräsident sollte es grundsätzlich anders machen, aber auch er verfällt leider ab und zu in diese Diktion. Es werden auch wieder Wahlen kommen.