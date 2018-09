Regierung will totale Digitalisierung der Schule

Nach dem Besuch einer Schule in Hongkong mit voll digitalisiertem Unterricht in der ostasiatischen Metropole war es für den Kanzler und sein Ministerteam im Zuge ihrer „Asienoffensive“ klar: Höchste Zeit, dass auch wir den Anschluss an den Schulunterricht des 21. Jahrhunderts finden! Kleine Knirpse beim Basteln mit digitalen Elementen, der Stick am Tablet hat den alten Buntstift ersetzt, Achtjährige surfen in der 3-D-Welt: Das ist die Realität in Asien, das ist die Basis ihrer Erfolge.