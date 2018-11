Regierung arbeitet an „Masterplan“ zur Pflege

Ein Konzept für die Pflege bis Jahresende - das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor sechs Wochen an. Jetzt wird die Regierung eine Spur konkreter und will einen „Masterplan Pflegesicherheit“ bis Anfang Dezember vorlegen. Dieser soll unter anderem die Finanzdebatten in diesem Bereich beenden.