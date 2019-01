8K auf der CES: Jetzt ziehen Samsungs Rivalen nach

So nutzen die koreanischen Hersteller mittels künstlicher Intelligenz in Rechenzentren erdachte Algorithmen zur Bildverbesserung, was man bei Samsung werbewirksam als „AI Upscaling“ ausschlachtet und bei LG - nicht minder werbewirksam - „ThinQ AI“ nennt. Tatsächlich nutzt man in beiden Fällen „nur“ per Big-Data-Analyse großer Mengen von Videomaterial gewonnene Algorithmen, die niedriger auflösendes Material hochskalieren.