Messerstich in den Hals: Tatverdächtiger gefasst

Halsstich bei WC-Anlage

Bei der Befragung leugnete der Tatverdächtige, am Yppenplatz zugestochen zu haben. Wie berichtet, war am 23. Mai ein gleichaltriger Mann bei einer WC-Anlage mit einem Halsstich vorgefunden worden. Das Opfer schwebte nicht in Lebensgefahr und berichtete, dass er den Angreifer nicht gekannt habe. Er habe „Was schaust du so?“ gesagt und plötzlich zugestochen.