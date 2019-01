LG macht ernst mit aufrollbarem OLED-Fernseher

Die Gerüchte haben gestimmt: Der südkoreanische Elektronikriese LG hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas einen aufrollbaren OLED-Fernseher enthüllt. Nachdem die Koreaner in den letzten Jahren immer wieder mit Prototypen für Staunen gesorgt haben, scheint die jüngste Inkarnation recht nah an der Marktreife zu sein. Einen Preis oder Termin wollte LG aber noch nicht verraten.